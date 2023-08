Audiência Pública discute “O Clínico e a Saúde Pública Brasileira”

No dia 18 de agosto de 2023, das 08h às 12h, a Comunidade Aliançados será palco de um importante debate sobre a saúde pública no Mato Grosso do Sul. A audiência pública intitulada “O Clínico e a Saúde Pública Brasileira” visa promover uma reflexão profunda sobre a otimização dos recursos disponíveis na área da saúde, a importância da relação médico-paciente e a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) .

Com a certificação disponível online, o evento contará com um painel diversificado e enriquecedor, que abordará temas cruciais para a construção de um sistema de saúde mais eficiente e humanizado. O mediador da discussão será o Dr. Luiz Ovando, deputado federal e médico clínico com 48 anos de prática médica.

Os temas em destaque incluem a valorização do clínico e o resgate da identidade médica, conduzidos pelo próprio Dr. Luiz Ovando, presidente da Frente Parlamentar de Valorização do Clínico e resgate da identidade médica. O Deputado Federal Osmar Terra, médico e ex-ministro de Estado da Cidadania, abordará o perfil necessário do médico para o sistema de saúde brasileiro.

A otimização dos recursos disponíveis em saúde será discutida pelo Dr. Marcelo Vilela Brandão Vilela, ex-Secretário de Saúde de Campo Grande, enquanto o Dr. Justiniano Barbosa Vavas, presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul, trará uma análise sobre o estado atual e futuro do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Audiência Pública também contará com a contribuição do Dr. Nelson Tavares, médico clínico e cardiologista, que atuará como mediador das discussões, trazendo sua vasta experiência para enriquecer o debate.

O evento é aberto a médicos, enfermeiros, gestores de saúde, acadêmicos e membros da sociedade interessados em contribuir para o aprimoramento do sistema de saúde no estado.

Participe desse evento enriquecedor e faça parte das discussões que moldarão o futuro da saúde pública no Mato Grosso do Sul. Sua presença é fundamental para a construção de uma saúde mais acessível e de qualidade para todos.

Leia mais: Deputado federal Dr. Luiz Ovando apresenta projeto para impedir censura

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram