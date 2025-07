Cozinha Experimental da Cassems reinventa sabores juninos

Programa de prevenção ensina versões nutritivas de pratos típicos das festas

Pé-de-moleque, pamonha, curau. As delícias tradicionais das festas juninas ganharam novas versões na Cozinha Experimental da Cassems, realizada na última quinta-feira (03). Durante a atividade, os beneficiários aprenderam receitas mais equilibradas e práticas, que mantêm o sabor da tradição, mas com ingredientes mais saudáveis.

A nutricionista e coordenadora da iniciativa, Melissa de Andrade Ayache, apresentou nove receitas típicas da época, todas adaptadas com opções mais leves e acessíveis. O preparo é pensado para ser prático no dia a dia, sem abrir mão do sabor.

Um dos protagonistas da Cozinha Experimental foi o milho, base de pratos como a pamonha de forno e o curau. Segundo Melissa, o ingrediente é uma excelente fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia e promovem saciedade. “O milho também contém fibras, que ajudam no funcionamento do intestino, além de vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e antioxidantes”, explica.

Outro destaque foi o tradicional caldo verde, que recebeu uma versão mais leve com a substituição da carne por shiitake. “O shiitake tem um sabor que lembra o da carne, principalmente quando refogado, pois libera um aroma marcante e sabor intenso, semelhante ao do bacon. Mas é importante cortá-lo em fatias finas e cozinhá-lo bem, para evitar desconfortos gastrointestinais”, orienta a nutricionista.

Durante o encontro, situações do cotidiano surgem de forma espontânea, como o desafio de desenformar um bolo e ajudam a aproximar a experiência da realidade dos participantes. “Isso acontece com todo mundo! A Cozinha Experimental também é um espaço de aprendizado, inclusive para mim, e de trocas valiosas como, por exemplo, a dica de colocar uma pitada de sal para realçar o sabor do doce, como no curau”, comenta Melissa.

A nutricionista também destaca que cozinhar é uma forma de autocuidado. “A comida feita em casa é sempre mais saudável. Cozinhar é um gesto de atenção com o corpo e com quem amamos. Mesmo quem mora sozinho pode transformar esse momento em algo especial. É, sim, um ato de cuidado com a saúde física e emocional.”

Para a beneficiária Ângela Nazaré, a Cozinha Experimental é uma oportunidade de aprender formas mais saudáveis de se alimentar. “Nas aulas, aprendemos mais sobre os alimentos e o passo a passo de receitas que às vezes já vimos por aí, mas não sabíamos como fazer. Isso nos dá mais segurança e vontade de colocar em prática.”

Confira algumas das receitas apresentadas na Cozinha Experimental:

Caldo Verde

Ingredientes:

2 colheres de sopa de azeite;

1 cebola;

2 dentes de alho;

200g de shiitake;

3 colheres de sopa de alho-poró;

200g de couve cortadas em tiras finas;

200g de couve-flor (ralada).

Modo de preparo:

Coloque metade do azeite, metade da cebola e metade do alho picados na panela. Deixe dourar e acrescente o shiitake. Refogue, depois reserve.

Coloque o restante do azeite, cebola e alho na mesma panela, deixe dourar e acrescente a couve-flor e a couve (separe um pouco para usar no final). Coloque água quente até cobrir os ingredientes. Deixe cozinhar. Depois de cozido, bata no mixer ou no liquidificador. Volte com o caldo para a panela, acrescente o shiitake e deixe cozinhar mais um pouco. Acrescente o restante da couve e desligue o fogo.

Bolo de pamonha cremosa na palha

Ingredientes

6 espigas de milho verde

1/2 xícara (chá) de óleo

1/2 vidro de leite de coco (100ml)

4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

100g de coco ralado

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina para untar

Modo de preparo:

Descasque e debulhe o milho, separando as palhas mais bonitas. Lave as palhas em água corrente, seque e reserve.

Para o bolo, bata o milho, o óleo, o leite de coco, os ovos e o açúcar na batedeira até obter um creme homogêneo. Desligue, adicione o coco ralado, o fermento e misture delicadamente com uma colher.

Unte uma fôrma média, de buraco no meio, com margarina e disponha as palhas reservadas viradas ao contrário. É importante colocar a palha virada ao contrário para que ela não enrole e entre no bolo.

Despeje a massa sobre a palha e leve ao forno médio, preaquecido, por 1 hora ou até assar e dourar levemente.

Retire do forno, deixe amornar, desenforme com cuidado e sirva.

