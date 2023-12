Paróquias se reúnem para confecção dos tapetes

No feriado Santo a tradicional a confecção dos tapetes de Corpus Christi é parte importante da festa que reúne fiéis de todas as paróquias da Arquidiocese de Campo Grande. Começou na manhã desta quinta-feira (08), em frente a praça do rádio e irá até a rua 13 de Maio, no Centro de Campo Grande.

Muitas famílias se debruçam no chão para enfeitar as imagens santas que aos poucos vão tomando forma e cores da fé católica, para forrar 1,3 quilômetro.

Neste ano, os tapetes vão cobrir aproximadamente 1.7 km, mais de 300 comunidades todas de Campo grande envolvendo 47 paróquias estão participando desta grande festa Santa.

O trajeto previsto começa em frente a praça do rádio, e vai até a 13 de maio, que retorna até a Fernando Correia e finaliza em frente ao prédio da fundação de cultura.

Quem gosta de manter a tradição e participar da missa e da procissão, às 15h começa a Santa missa que será celebrada na praça do rádio, às 17h dará início a procissão e às 18h acontece o encerramento com show católico missionário shalon, grupo banda.

Corpus Christi

Celebrada como festa da presença do corpo e sangue de Jesus Cristo pelos católicos, a celebração é composta por missa, procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento – eucaristia. Todas as comemorações iniciaram em 1208, na Bélgica, com uma festa especial em homenagem à Eucaristia.

