Zeca do PT protocola denúncia contra parlamentares Bolsonaristas

A postura dos deputados Capitão Contar (PRTB), João Catam (PL) e do vereador Sandro Benites (Patriota), que defendem os atos democráticos em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste), contra a eleição do Lula levaram o ex-governador e deputado estadual eleito, Zeca do PT apresentar uma notícia crime contra as manifestações de cunho fascista, segundo o deputado petista, protocolada ao Procurador da República de MS.

“Amigos e amigas democratas, informo que estou apresentando notícia crime contra parlamentares de Mato Grosso do Sul envolvidos na organização e incentivo de manifestações de teor golpista após a vitória incontestável do nosso presidente @lulaoficial nas urnas no dia 30 de outubro. Estão infringindo a lei e atacando nossa democracia, portanto devem ser punidos.”, expressou o deputado eleito Zeca do PT em sua rede social.

No documento levado a Justiça ele pede que seja instaurado uma investigação policial para apurar a prática em tese dos crimes noticiados amplamente pela imprensa e pelas redes sociais.

Zeca destaca também que os três parlamentares teriam praticado de forma ilícita a incitação antidemocrática contra instituições como o STF, TSE e o magistrado Alexandre de Moraes.

