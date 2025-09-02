WB FOODS revitalizará o antigo Frigorífico Araguaia para abrir unidade em Naviraí

A WB FOODS confirmou a revitalização e futura operação do antigo Frigorífico Araguaia, em Naviraí (MS). A cidade foi escolhida para sediar a nova unidade devido ao seu grande potencial em se consolidar como um hub logístico estratégico, pela proximidade com importantes centros consumidores e rotas de exportação.

A vinda da WB FOODS para Naviraí só foi possível graças ao empenho de lideranças municipais que não mediram esforços para viabilizar o projeto. O vereador Márcio Araguaia (PP), teve papel fundamental ao apresentar o potencial da cidade aos diretores da empresa, Mário Rodrigues e Valerio Cesar. Além de interceder junto às autoridades para garantir o avanço da iniciativa.

Araguaia anunciou a conquista do empreendimento nesta segunda-feira (01-09), durante sessão plenária da Câmara de Vereadores. Ele convocou o apoio de todos os demais vereadores para, juntos, atuarem na defesa dos investimentos que estão sendo articulados e sinalizados pelo empresário.

Ao seu lado, o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Antônio Leal (Mano), a vice-prefeita Telma Minari e o prefeito Rodrigo Sacuno atuaram de forma conjunta, apoiando as negociações e demonstrando total compromisso em atrair mais uma indústria geradora de

empregos para o município.

Nesta semana, a WB FOODS protocolará oficialmente, junto ao secretário Mano, à vice-prefeita Telma e ao prefeito Rodrigo Sacuno, um ofício confirmando os investimentos previstos e os empregos a serem gerados. No mesmo documento, a empresa solicitará incentivos municipais a serem avaliados pelo Conselho de Desenvolvimento e aprovados pela Câmara Municipal.

O vereador Márcio Araguaia também se comprometeu a interceder junto ao Governo do Estado em busca de incentivos e das licenças necessárias.

A instalação da WB FOODS em Naviraí reforça o potencial da cidade como polo logístico e destaca a união entre iniciativa privada e poder público para atrair investimentos e gerar empregos.