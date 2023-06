”Votei não a MP dos ministérios, cabide de emprego do Lula”, diz Rodolfo Nogueira

Na noite da última quarta-feira (31) a Câmara dos Deputados pautou a Medida Provisória que autoriza o aumento de 23 para 37 ministérios do governo. O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) votou contra o aumento das pastas. “Na época do presidente Bolsonaro, ele baixou para 23 ministérios, para poder economizar. Agora o Lula aumentou para 37 e quem pagará essa conta seremos nós”, disse Nogueira.

O governo teve dificuldades para passar a MP, mas depois de quase R$ 2 bilhões de emendas liberadas, a maioria dos parlamentares cederam “a pressão”, porém, Rodolfo Nogueira e mais 124 deputados votaram contra o aumento de ministérios. “O cenário econômico atual do Brasil não permite que tenhamos 37 ministérios, 14 a mais do que no governo Bolsonaro. É uma estrutura muito grande para um país que precisa de mais gestão e menos gastos”, justificou Nogueira.

O relator da matéria fez algumas mudanças que acabaram deixando a MP menos maléfica para o brasileiro. “A pasta do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas foram esvaziadas, pelo menos isso”, declarou Nogueira ao lembrar que questões de demarcações de terras ficarão na pasta da Justiça.

De acordo com Nogueira, apesar do governo ter conseguido estabelecer a estrutura atual de 37 ministérios de Lula, o Executivo tem enfrentado dificuldades no Congresso Nacional. “Estamos fazendo uma boa oposição, Lula não terá aquele congresso de anos atrás. Vencemos com o Marco Temporal, vencemos com o Marco do Saneamento, demarcações de terras não ficará com o Meio Ambiente, enfim, estamos nos posicionando para frear esse desgoverno. Se não fosse a oposição, o Brasil já tinha acabado. Começou com o presidente Bolsonaro e tem se estendido até nós”, finalizou o deputado.

