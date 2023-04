Visitas a fabricantes de tecnologia 5G e a praça Celestial

O deputado federal Vander Loubet ( PT), está na China junto com o presidente Lula e afirmou o compromisso do governo com a implementação da internet 5 G no Brasil e relatou que visitaram a cidade da fábrica que já está no país e produz manufatura utilizada no 5 G.

.”Quem acompanha nosso mandato sabe da nossa luta em Brasília para expandir a rede de internet móvel em nosso estado. E o que vimos e ouvimos em Xangai confirma aquilo que eu defendo: a internet deixou de ser algo puramente tecnológico e passou a ser um serviço de utilidade pública, o que justifica que o Brasil acelere o processo de expansão e modernização da rede 5G no país, sem esquecer as áreas mais distantes ou isoladas.”, detalhou o parlamentar.

E na manhã desta sexta-feira a comitiva presidencial esteve na praça da Paz Celestial em Pequim, momento que participaram da deposição de flores no Monumento aos Heróis do Povo.

