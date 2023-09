Victor Rocha questiona falta de planejamento na construção do Hospital Municipal

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) questionou o anúncio de construção do Hospital Municipal de Campo Grande, durante a Sessão Ordinária de quinta-feira (14). Como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, o parlamentar quer saber o local e de onde virá o financiamento para a construção e manutenção da instituição.

“Saúde pública é coisa séria. Qual o local para a construção do hospital municipal? De onde virá o recurso para a construção e manutenção? Se não há previsão no PPA (Plano Plurianual) nem tampouco não está na LOA (Lei Orçamentária Anual). O projeto do Hospital Municipal já foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde?”, questionou o Dr. Victor Rocha.

Conforme divulgado pela imprensa, o Complexo Hospitalar e Diagnóstico Municipal deve ter 15 mil metros quadrados, com 10 mil metros de área construída. Além disso, o local deve ter um heliponto, para receber vítimas que precisem de atendimento imediato.

“Comemorar anúncio? Como será feita a manutenção desse complexo, se está faltando dipirona nos postos de saúde? Faltam médicos, faltam farmacêuticos. Temos problemas estruturais nas unidades de saúde. Fui visitar uma unidade de saúde, ontem, não tinha nem ventilador para fazer o acolhimento dos pacientes. Temos que ter responsabilidade e não sair comemorando anúncios vazios”, ponderou Dr. Victor Rocha, que já foi secretário-adjunto da Sesau e conhece a fundo a gestão da saúde pública da Capital.

Ainda conforme anunciado pela imprensa, no local, serão ofertados os seguintes atendimentos especializados e de diagnóstico: Cirurgia Geral (hérnia e vesícula); Oftalmologia; Ortopedia e Pediatria. Exames de ressonância, tomografia, ultrassom, colonoscopia, endoscopias, entre outros.

Outro questionamento é se na Sesau há funcionários para atender a todos os serviços anunciados. “O que precisamos é resolver a falta de medicamentos, a superlotação nos hospitais, contratos defasados com as instituições que prestam atendimento via SUS”, finalizou o parlamentar progressista.