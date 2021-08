O vereador Victor Rocha participou de repasse para saúde de R$ 2,6 milhões, nesta quarta-feira (04). O parlamentar do PP esteve presente na assinatura dos recursos do Fundo de Investimentos Sociais (FIS) Saúde 2021, que irão beneficiar cerca de 50 organizações da sociedade civil (OSCs) que prestam serviços em diversas áreas da saúde.

As 50 OSCs beneficiadas atuam no atendimento a pacientes renais crônicos e oncológicos; equoterapia; acolhimento de idosos; atendimentos psiquiátricos; recuperação pós covid-19; recuperação psicomotora; tratamento para crianças especiais; tratamentos para narcodependência, entre outros.

“Sabemos como esses recursos são fundamentais para garantir o atendimento de nossa gente. Esse é o nosso compromisso de dar subsídios para que a população que depende do SUS tenha atendimento de qualidade e com certeza esses R$ 2,6 milhões em investimentos da Prefeitura nessas 50 instituições serão cruciais para dar acesso ao tratamento que a população campo-grandense tanto precisa”, pontuou Dr. Victor Rocha.

Santa Casa

Entre as entidades beneficiadas está o Hospital da Santa Casa, que, há mais de cem anos, atende aos pacientes numa união de esforços de toda a sociedade, onde a filantropia é a base da missão de salvar vidas. A instituição é referência em atendimento em Mato Grosso do Sul. Sendo o maior em alta complexidade em todas as especialidades clínicas e médicas. Essa ambulância irá compor a frota de veículos que estará à serviço da nossa gente.

Sabendo do trabalho realizado pela Santa Casa, o Dr. Victor Rocha articulou juntos aos demais vereadores uma emenda coletiva no valor de R$ 250 mil que será utilizado na aquisição de uma ambulância. A doação acontece diante da alta demanda por atendimento na saúde de Campo Grande aliado a necessidade do hospital de ampliar a capacidade de transporte de pacientes. Ciente da situação, o vereador Victor Rocha articulou para que os parlamentares se unissem em prol da causa.

O presidente da Santa Casa, Heitor Rodrigues Freire, destacou a importância da parceria com a Prefeitura deCampo Grande e a Câmara Municipal no incentivo às atividades desenvolvidas pelas instituições. “Os recursos certamente farão toda a diferença não só para a Santa Casa, mas como para todas as organizações da sociedade organizada contempladas. A união do poder executivo, legislativo e de nós, entidades, é fundamental para que, cada um, na sua função, sua competência e individualidade possam atuar em prol do bem comum”, disse Heitor.

