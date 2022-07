Dr. Victor Rocha conhece Projeto Restaurante Solidário no Tiradentes

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) esteve na ONG Instituto de Desenvolvimento Social e Evangelista Tiradentes (IDSET), para conhecer o Projeto Restaurante Solidário, localizado no bairro Tiradentes, cujo objetivo é oferecer marmitex por um valor simbólico de R$ 5,00 (em dias de semana) e R$ 10,00 (aos sábados).

O projeto Restaurante Solidário é uma realização da ONG IDSET, idealizada pela liderança da Igreja Verbo da Vida e dirigida pelo pastor Márcio Gimenes. São oferecidos em média 140 marmitex, de 3ª a sábado. A ação tem gerado um impacto positivo na vida de pessoas em vulnerabilidade social.

“Sabemos que quem tem fome tem pressa. E esse Projeto Restaurante Solidário tem auxiliado muitas famílias que não tem condições de fazer uma refeição digna todos os dias. Foi uma alegria presenciar o atendimento realizado na ONG IDSET”, enfatizou Dr. Victor Rocha.

O pastor Márcio explica que a ideia de vender marmitas com um preço acessível surgiu quando ele percebeu que o preço da alimentação e do gás comprometem grande parte da renda de pessoas com pouca condição financeira, diminuindo assim a sua qualidade de vida.

“Economizando na alimentação, as pessoas poderiam aproveitar o dinheiro para outras coisas, como o lazer e a saúde”, falou o pastor. Atualmente, o projeto produz um total de 140 refeições por dia, mas elas costumam ser vendidas rapidamente e a procura só aumenta. Existe uma grande necessidade de ampliar a quantidade de alimentos para que essa visão alcance um número maior de pessoas que precisam dessa assistência.

Segundo o pastor Márcio, os custos para a produção ainda não são equivalentes ao que tem sido gasto, sendo assim, é necessário obter mais parcerias. “A gente não quer parar esse projeto e nem deixar de atender à comunidade. Nós queremos ampliá-lo, por isso peço apoio aos empresários e a todos aqueles que podem doar e ajudar de alguma forma. Estamos buscando parcerias!”, afirmou o líder.

A ONG IDSET é uma organização social com princípios cristãos, sem fins lucrativos, fundada em 2021. Cujo propósito é, por meio de ações filantrópicas e evangelismo, atender crianças carentes, adolescentes, jovens e idosos em vulnerabilidade social. Também são oferecidos serviços de assistência na área da saúde e social e assistência jurídica.

Pastor Márcio disse ainda que quem quiser contribuir com essa ação por meio de uma oferta de amor, basta usar os dados: Pix/CNPJ: 42.767.433.0001-17 Banco: 748 Cooperativa: 0913 Conta: 72421-2

