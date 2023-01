Vice-Governador se reúne para tratar atendimentos do SUS

O vice-governador, Barbosinha (PP), nesta sexta-feira (27), visitou o Hospital São Julião, em Campo Grande para participar de uma reunião sobre os atendimentos feitos pelo SUS (Serviço Único de Saúde), que é um dos serviços mais contratados pelo Estado na unidade hospitalar filantrópica e sobre futuras parcerias.

Barbosinha elogiou as instalações, o ambiente e o atendimento médico e hospitalar dado à população sul-mato-grossense que procura diariamente o Hospital São Julião, em Campo Grande e foi recebido pelo presidente Carlos Melke, pela superintendente de gestão, Dra. Jéssyka Mendes e pelo gerente de produção, Ariel Marcos.

“Sabemos que os recursos públicos são essenciais para manter o bom andamento dos atendimentos e entre as metas da nossa gestão estão a conclusão da regionalização dos serviços de saúde em Mato Grosso do Sul e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Pontos que nosso governador Eduardo Riedel já deixou bem definidos”, declarou o vice-governador.

Durante o encontro, o presidente da Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, entidade mantenedora do Hospital São Julião, sinalizou a necessidade de intensificar as parcerias com o Governo do Estado para a compra de novos equipamentos e materiais para a unidade cirúrgica.

“Entregamos um ofício ao vice-governador contendo uma relação de equipamentos necessários e indispensáveis para equipar melhor nossa unidade. Nossa intenção é modernizar e reestruturar nossa unidade cirúrgica a fim de executar procedimentos menos invasivos e mais efetivos aos nossos pacientes”, explicou.

O vice-governador disse que irá levar ao governador Eduardo Riedel todas as solicitações apresentadas no encontro. Barbosinha aproveitou sua ida ao local para fazer uma visita a irmã Silvia Vecellio Sai, ex-diretora e presidente de honra do hospital, que tem dedicado uma vida de devoção ao próximo e aos 91 anos ainda é força motivadora de todo o trabalho realizado dentro e fora do São Julião.

“É uma grande honra para o nosso Estado o trabalho que a irmã Silvia tem feito todos esses anos pela população do Mato Grosso do Sul. O cuidado com as crianças e com os pacientes e o amor que ela dedica ao próximo fizeram e ainda fazem toda diferença para esse hospital. O ambiente que se vê aqui, com certeza, ajuda na recuperação dos pacientes e muito disso se deve ao que a irmã Silvia plantou aqui durante todos esses anos”, destacou Barbosinha.

Atualmente, o hospital realiza uma média diária de 70 procedimentos nas áreas de oftalmologia, otorrinolaringologia e cirurgia geral, alcançando mais de mil procedimentos cirúrgicos mensais.

