Vereadores votam quatro Projetos na terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam quatro Projetos de Lei na sessão ordinária desta terça-feira (14). Em turno único de discussão e votação será votado Projeto de Lei Complementar n. 784/21, de autoria do vereador Papy, que dispõe sobre o tempo máximo de espera em consultas e exames realizados por profissionais da área de saúde com horário marcado e dá outras providências.

Outros dois Projetos serão votados pelos parlamentares em segunda discussão e votação. O Projeto de Lei n. 10.967/23, de autoria do vereador Silvio Pitu, que prevê identificação em braile nas portas de gabinetes e repartições públicas, no município de Campo Grande – MS. E também o Projeto de Lei n. 11.117/23, de autoria do vereador Ronilço Guerreiro, que institui no calendário oficial de eventos do município de Campo Grande a realização do Drive-Thru da Reciclagem que acontecerá anualmente nos meses de março, junho e outubro.

Por fim, em primeira discussão e votação os vereadores votam em Plenário o Projeto de Lei n. 10.932/23, que institui e inclui no calendário oficial de eventos de Campo Grande o Dia do Técnico em Necropsia (necropsista). A proposta é de autoria do vereador Dr. Victor Rocha.

Palavra Livre – A sessão contará ainda com a participação do professor e médico urologista, Dr. João Juveniz, que fará uso da Tribuna para falar sobre a relevância do “Novembro Azul”, no tocante às ações preventivas que objetivam sensibilizar e conscientizar a população masculina em relação aos cuidados com a saúde e à importância da realização dos exames de prevenção ao câncer de próstata. O convite foi feito pelo vereador Dr. Jamal. A Tribuna participativa também terá a participação do presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande (SINDGM/CG), Sr. Hudson Pereira Bonfim, que discorrerá sobre os direitos da categoria. O convite foi feito pela vereadora Luiza Ribeiro.

