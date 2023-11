Vereadores votam Lei Orçamentária Anual em duas sessões nesta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, em duas sessões nesta terça-feira (28), a LOA (Lei Orçamentária Anual). A proposta para 2024 conta com previsão de R$ 6,4 bilhões, que representa um crescimento de 18,6% em comparação ao último ano.

O projeto de lei 11.108/23 vai a primeira discussão e votação durante a sessão ordinária, marcada para às 9h. Em seguida, uma sessão extraordinária sem remuneração será realizada para votar a proposta em segunda discussão e votação.

O texto prevê R$ 6.426.565.761,00 para o Orçamento de 2024, aumento de 18,6% em relação aos R$ 5.418.631.265,00 previstos na Lei Orçamentária deste ano.

As emendas apresentadas pelos vereadores precisam estar em conformidade com o que estabelece o PPA (Plano Plurianual) e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que já foi aprovada pela Câmara de Vereadores no primeiro semestre.

Os trabalhos começam às 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook, Youtube e Rede E, no canal 4.2.

Leia mais: Prefeita envia à Câmara Projeto de Bicicletas Compartilhadas na Capital

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.