Vereadores votam isenção do IPTU para mutuários na sessão de hoje (27)

Duas propostas estão pautadas para votação pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande, na sessão ordinária de quinta-feira (27). Estará em discussão projeto que promove alterações na legislação que concede isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para mutuários de programas habitacionais.

A mudança está prevista no Projeto de Lei 11.179/23, que altera e acrescenta dispositivos à Lei 5.680, de 16 de março de 2016, que dispõe sobre a isenção de IPTU dos mutuários dos programas habitacionais Minha Casa, Minha Vida – faixa social – áreas de desfavelamentos e loteamentos sociais executados pelo poder público. A proposta é dos vereadores Carlos Augusto Borges, o Carlão, e Clodoilson Pires. A votação será em primeira discussão.

Pelo projeto, fica isento do tributo o imóvel com classificação da obra na categoria mínimo-inferior, mínimo-superior, baixo-inferior, baixo-médio, baixo-superior e normal-inferior, considerado imóvel de habitação popular, faixa social. Antes a legislação previa a isenção para imóveis com valor venal de até R$ 83 mil. A proposição considera a dificuldade dos munícipes que acabam perdendo a isenção em razão de melhorias externas a seu imóvel, mas que possuem a renda mínima para a concessão.