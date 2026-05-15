Vereadores reclamam de falta de diálogo no Podemos

O Podemos encontra-se em uma saia justa com a entrada de Carlos César de Lima a presidência do diretório estadual do partido. Segundo vereadores da Capital, a medida não foi comunicada para os filiados. Carlos é esposo da senadora Soraya Thronicke (Podemos).

“Fomos pegos de surpresa”, diz o vereador Clodoilson Pires ao Jornal O Estado e explica que tanto ele quanto o vereador Ronilço já estavam em diálogo para definir a nova diretoria. “Ontem, quarta-feira (13), nós ficamos sabendo que, na verdade, o marido da Soraya [Carlos] que tinha assumido a presidência estadual. Mas nós não fomos comunicados, ninguém falou conosco, o diretório nacional não fez nenhum comunicado”, comenta Pires, que acredita que não houve consulta para a decisão.

O impasse na diretoria foi teria causado uma paralisação na formação de chapas para as Eleições 2026. Clodoilson expõe que os membros ficaram inviabilizados de saírem como pré-candidatos e que aconselhava para que migrassem de legenda porque o “Podemos não vai deixar”. “O próprio Ronilço queria ser deputado federal e já tínhamos uma conversa com algumas pessoas. Depois nós falávamos, pode mudar de partido”.

O vereador Ronilço conta que também foi pego de surpresa e que descobriu pela imprensa quem era o novo presidente estadual do Podemos. “Eu queria colaborar, queria colaborar com o partido no seguinte sentido de que o partido pudesse ter uma chapa. Eu me disponibilizei a ser candidato a deputado federal, eu queria ser candidato para fortalecer o partido. Eu me coloquei a disposição do partido, e estamos trabalhando para isso, e infelizmente não vai ter chapa”.

O parlamentar se mostra decepcionado com a decisão já que acredita que partido político representa ideias e a coletividade, “um partido político não é pessoal”. “Conversei com o Luiz França, parece que foi um acordo entre a Renata [Abreu]e a senadora. Nada contra as duas, acho que as duas são políticas que precisam, só que acho que deveriam consultar a gente”, finaliza.

De acordo com a equipe de Soraya, Carlos César foi escolhido para ocupar o cargo a pedido do diretório nacional da legenda até que se decida quais serão os rumos do Podemos em Mato Grosso do Sul.

Por Lucas Artur e Danielly Carvalho

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