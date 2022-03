Vereadores recebem projeto de investimento de R$ 600 milhões em hospital

Representantes do Grupo Santa, detentor dos hospitais Santa Lúcia, no Distrito Federal, se reuniram com os vereadores ontem (10), para apresentar o projeto de construção de mais uma unidade da rede, onde atualmente fica o Hospital do Coração, no centro de Campo Grande. O projeto terá investimento inicial de R$ 150 milhões e deve entrar em operação até 2024.

O Grupo pretende investir, nos próximos 7 anos, mais de R$ 600 milhões no projeto. Serão mais de 500 empregos diretos gerados, além de vagas indiretas em serviços auxiliares, como segurança, alimentação e transporte.

“Pretendem ampliar de 100 para 400 leitos hospitalares. Será um dos maiores hospitais do Brasil”, disse o vereador Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo.

“Isso vai aumentar ainda mais a geração de empregos, além de trazer investimentos para Campo Grande. Todos entendemos a importância do Grupo Santa, que terá apoio total da Câmara de Vereadores para que isso seja uma realidade”, completou.

O plano é ampliar o número de leitos nos primeiros meses, construir um novo centro cirúrgico e modernizar o pronto-socorro. Com as unidades no país, o Grupo Santa tem 3.600 médicos trabalhando em dez unidades que somam 1.300 leitos e realiza, em média, 70 mil atendimentos mensais.

Com informações da Assessoria CMCG