Vereadores na sessão desta quinta recebem convidados

Direito dos animais e reforma protestante serão os temas debatidos na sessão da Casa de Leis da Capital nesta quinta-feira (3), durante a palavra livre. Vereadores devem votar dois projetos.

Palavra livre

A pedido do vereador Prof. André Luis, fará o uso da palavra a Dra. Adriana Carvalho, presidente da Comissão dos Direitos do Animais da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS). Ela discorrerá sobre a campanha solidária feita pela OAB Animal em MS.

Também fará o uso da palavra Yuri Breder, pastor da primeira Igreja Batista de Campo Grande, que discorrerá sobre o tema da reforma protestante. A indicação foi feita pelo vereador Papy.

Na ordem do dia serão colocados para discussão e votação dois projetos de lei o n. 10.618/22 e o n. 10.742/22.

O primeiro é de autoria do vereador Papy. Em segunda discussão e votação, a proposição dispõe obre a instalação de totens culturais e informativos em atrativos turísticos e pontos de visitação de Campo Grande

Já o segundo projeto, será colocado em primeira discussão e votação no plenário, propõe a criação do “Dia do Advogado” em Campo Grande. A medida é de autoria do vereador Dr. Sandro Benites.

