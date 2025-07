Vereadores da Capital elegem nova Mesa Diretora para o biênio 2027-2028

Com chapa única e votação unânime, mudança principal é a troca entre as vice-presidências; presidência permanece com Papy

A Câmara Municipal de Campo Grande definiu nesta quinta-feira (10) a composição da Mesa Diretora que vai comandar os trabalhos legislativos entre 2027 e 2028. A eleição ocorreu com chapa única e recebeu os 29 votos favoráveis dos parlamentares, mantendo a maior parte dos atuais ocupantes nos mesmos cargos.

A principal alteração foi a movimentação entre as vice-presidências. O vereador Dr. Lívio (atualmente 2º vice-presidente) passará a ocupar a 1ª vice-presidência no próximo biênio. Em seu lugar, assume a vereadora Ana Portela (PL), que entra como 2ª vice-presidente, substituindo o colega de partido André Salineiro. O restante da composição permanece inalterado.

O vereador Epaminondas Neto, o Papy, seguirá na presidência da Casa. Neto Santos continua como 3º vice-presidente. As secretarias da Mesa também não tiveram alterações: Carlão permanece como 1º secretário, Luiza Ribeiro como 2ª secretária e Ronilço Guerreiro como 3º secretário.

A antecipação da eleição, a dois anos do fim da Legislatura, partiu dos próprios parlamentares e foi aprovada sem resistência. A prática, recorrente em Câmaras Municipais pelo país, tem sido alvo de críticas por limitar o debate público e reduzir o tempo para formação de outras candidaturas.

O mandato da nova Mesa começa em 1º de janeiro de 2027 e vai até dezembro de 2028, encerrando o atual ciclo legislativo.

