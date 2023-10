Vereadores da Capital homenageiam as tradições Paraguaias

Os vereadores da Capital em comemoração ao Dia do Povo Paraguaio homenagearão em sessão solene desta quarta-feira (21) o povo Paraguaio com objetivo de fortalecer os laços que unem o Paraguai ao Brasil, as tradições e a cultura do país vizinho em prol da integração dos povos latino-americanos.

A data foi instituída na Casa de Leis por meio da Resolução n. 1.251/17 e da Lei n. 5.629/15. O Dia do Povo Paraguaio é celebrado oficialmente no dia 14 de maio, relembrando os dias 14 e 15 de maio de 1811, quando o Paraguai declarou sua independência da Espanha.

A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.

Confira os homenageados:

Ademir Santana – Claudio Cardozo e Edelmira Samaniego Amarilla

Carlos Augusto Borges – Brigida Gonçalves e Lourdes Amada Ferreira Encina

Coronel Alírio Villasanti – Bernardino Medina, Evaristo Escobar, Valentina de Sa e Silva e Josefa Belmonte Gomes

Dr. Loester – Roberval Roncatti e Lucio Cristaldo

Dr. Victor Rocha – Maria Nely Urbieta Bernal

Edu Miranda – Paulo Martinz e Gerardo Ortiz Ruiz

Junior Coringa – Cristovam Romero Sanches e Filemon Gauna

Luiza Ribeiro – Justo Alcides Cuellar e Elizabeth Palacios Rodrigues

Paulo Lands – Fany Maricel Colman Boniatti e Elizabeth Mendes Gondim

Papy – Maria Antônia Bernal Gonçalves e Haifa Cafure Melgarejo

Professor Juari – Presentação Ortiz e Evaristo Olmego Areco

Professor Riverton – Maria Helena Esquivel

Ronilço Guerreiro – Vinícius Lugo Samudio Vasconcelos e Cristina Duarte

Tabosa – Mario Araujo e Cira Guiomar Fernandes Duarte

Valdir Gomes – Victor Hugo Britez

William Maksoud – Rodolfo Alvarenga e Luiz Alberto Capli

