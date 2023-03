Vereadores da Capital avaliam parceria com parlamentares de Concepción

O intercâmbio entre Brasil e Paraguai, no caso Mato Grosso do Sul está ativo, antes mesmo da conclusão da ponte da Rota Biocênaica. Na semana passada o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila reuniu o presidente da Casa de leis da Capital, Carlão (PSB) com vereadores da Câmara de Concepción, no Paraguai, afim de estreitar os laços políticos.

Campo Grande servirá de referência para Concepción, que está em crescimento, conforme o vereador Felix Ibañez, vice-presidente da Junta Municipal, equivalente à Câmara de Concepcion. “Primeiramente gostaríamos de conhecer a parte administrativa, arrecadação de impostos, sistema de pagamento, para podermos ver a forma de implementação, já que Concepción vai crescer economicamente”, disse. Conhecer melhor o sistema de trânsito também está entre as metas.

“O sistema de trabalho do município de Campo Grande é muito importante para nós porque Concepcion, daqui a algum tempo, irá crescer o triplo do que atualmente. Hoje contamos com 100 mil habitantes”, disse o vereador Amancio Céspedes. Por isso, confirme o vereador, é importante esse passo para um acordo para a aprender sobre a cidade.

O presidente da Câmara destacou os benefícios dessa troca de ideias, tanto para aperfeiçoar legislação quanto para incremento da economia. “Por esse acordo, eles vão comprar produtos de Campo Grande e nós vamos comprarmos também deles. Esse intercâmbio, com a participação da Câmara, é importante. O Poder Legislativo de lá e o Legislativo aqui também irão trocar experiências sobre projetos de lei, Regimento Interno e queremos ainda fazer um curso na Escola do Legislativo”, disse.

“Hoje, estamos recebendo essa delegação que vem buscar conhecimento sobre nossa legislação, nossa forma de tributação e também com o propósito de iniciar uma tratativa comercial, onde a agricultura familiar vai nos ajudar abastecendo Campo Grande e, de outro lado, a agricultura familiar de Campo Grande abastecendo Concepción”, disse.

