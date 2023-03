Vereadores apelam por abaixo assinado para investigar superfaturamento de grama

A Câmara de Cassilândia mediante três vereadores pediu abertura de uma CPI para investigar suposto superfaturamento no plantio de grama na prefeitura municipal, mas como não conseguiram os votos necessários apelam para que 5% da população através de abaixo-assinado consigam investigar.

“Essas irregularidades infringem também ao menos 03 (três) dos 05 (cinco) princípios básicos da Administração Pública que estão no Artigo 37 da Constituição Federal, no caso: Legalidade, Moralidade e Eficiência. Sendo assim, solicitamos a Vossa Excelência que tome as providências que julgar necessárias no âmbito jurisdicional. Informamos que eventuais provas testemunhais podem ser produzidas pelo rol abaixo, sendo o mesmo elencado por nós por ocasião da propositura da Comissão de Inquérito na Câmara Municipal”, diz o pedido.

Os responsáveis pela tentativa de abertura da CPI são: Luiz Fernando (União), Sumara Ferreira (PDT) e Peter Saimon (PDT), tentou abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), diante a comprovação que foram pagos em 2022 4.109 (quatro mil cento e nove) diárias (cada diária no valor de R$ 196,00).

Sendo que o total de dias úteis entre a primeira e última nota fiscal (239 dias úteis), seriam necessárias 17 pessoas trabalhando de segunda-feira à sexta-feira, ininterruptamente. Além disso, em visita aos locais, não encontraram as gramas que foram registradas e pagas como plantadas.

