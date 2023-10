Vereadores analisam propostas da CCJ

Os vereadores que compõe a CCJ formada pelo presidente, vereador Otávio Trad, pelo vice-presidente, William Maksoud, e pelos membros Clodoilson Pires, Paulo Lands e Papy analisam nesta quarta-feira (28), 83 propostas.

Será a partir das 8h30, no Plenário Edroim Reverdito. Entre as propostas que serão analisadas pela comissão estão projetos apresentados pelos vereadores e outros pelo Executivo. Também serão apreciados vetos da Prefeitura a projetos aprovados na Casa de Leis. Confira aqui a pauta completa.

A Comissão tem a competência de se manifestar em todas as proposições que tramitem na Casa quanto aos aspectos constitucional, legal e regimental.

