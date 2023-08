Vereador protocola projeto de clinica escola para autistas

Famílias de pessoas com autismo em todo o MS clamam por uma clínica escola, realidade existente apenas em Dourados.

O vereador Betinho (Republicanos) protocolou junto à Câmara Municipal de Campo Grande, na última semana, o Projeto de Lei 11.072/23, que institui a criação de clínicas-escola para o atendimento de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

A medida prevê unidades especializadas com quadro multidisciplinar, incluindo fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, nutricionistas e neuropediatras.

De acordo com o vereador, caberá ao poder Executivo, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e da Semed (Secretaria Municipal de Educação), definir as diretrizes para a aplicação da lei.

Além disso, as despesas previstas estarão inseridas em dotações orçamentárias próprias ou suplementares via convênio. O texto, em suma, regulariza no aspecto formal a criação das clínicas-escola.

Segundo Betinho, o objetivo é garantir o direito à inclusão e acesso a serviços especializados para pessoas com TEA.

“A criação de clínicas-escola dedicadas ao atendimento dessa população é de extrema importância, pois proporcionará um ambiente integrado e adequado às necessidades específicas das pessoas com TEA, assim como uma oferta abrangente de profissionais especializados”, disse.

Ele ressaltou ainda que, ao disponibilizar fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, nutricionistas e neuropediatras nas clínicas-escola, o poder público estará oferecendo uma abordagem completa, com profissionais qualificados e treinados para atender às necessidades específicas de cada paciente.

“A imensa relevância do tema exige uma atenção especial do Poder Público Municipal, já que é no âmbito de sua atuação que essas demandas ocorrem de maneira efetiva, além de estarem consolidadas entre os princípios fundamentais de nossa Lei Orgânica”, finalizou.

A proposta está em trâmite no Legislativo e será avaliada pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final antes de ser levada para votação.

