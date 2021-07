Vereador Professor Juari visita CER/APAE

O Vereador Professor Juari teve a satisfação de visitar o Centro Especializado em Reabilitação e Oficina Ortopédica da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Campo Grande/MS, para conhecer as instalações, os serviços prestados e demonstrar seu apoio e admiração por esta instituição.

Atuando no Estado de Mato Grosso do Sul há mais de 50 anos, a APAE vem realizando serviços de excelência para pessoas com deficiência, promovendo e articulando ações de defesa, prevenção, orientações e apoio às famílias, direcionadas à melhoria da qualidade de vida e à construção de uma sociedade justa e solidária.

Dentre os serviços oferecidos pela APAE, destaca-se o CER – Centro Especializado em Reabilitação e Oficina Ortopédica, que oferece serviço especializado de reabilitação, dispondo de médicos especialistas em Reabilitação, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Serviço Social, Enfermagem, Nutrição, Técnico em Órteses e Próteses e Educador Físico.

Primeiro Centro

De acordo com o presidente da APAE, Sr. Antonio José dos Santos Neto, este é o primeiro Centro de Reabilitação Pós-Covid do Brasil, com várias especialidades médicas para aqueles que ficaram com sequelas, como ostomia, fisioterapia, natação, urostomia, além de cadeiras de rodas, muletas e próteses.

Ressalta-se que o Vereador Professor Juari destinou o valor de R$14.000,00, por meio de Emendas Parlamentares, para a APAE, além de ser autor do Projeto de Lei nº 10.036/21, em tramitação na Casa de Leis, que torna obrigatório o atendimento prioritário às pessoas com sequelas graves em razão da infecção pelo vírus da Covid-19, nos estabelecimentos públicos e privados do município de Campo Grande/MS.

Este é mais um exemplo da atuação consciente e competente do Vereador Professor Juari, respeitando a ciência, defendendo os anseios e apoiando sempre a população de Campo Grande.

