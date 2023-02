Vereador Papy assume a relatoria do Orçamento 2024

O vereador Papy (Solidariedade) é o escolhido a ser o relator do Orçamento 2024 com a missão de contribuir com o Poder Executivo para resolver os problemas financeiros de Campo Grande.

“Vamos trabalhar neste ano junto com corpo técnico da prefeitura e tentar desenvolver o melhor trabalho possível e ter um orçamento responsável, de entrega e tentar resolver os problemas financeiros do município, do orçamento, ajustando o que puder ajustar”, afirmou Papy

Segundo Papy, ele tem se preparado desde o ano passado para assumir a relatoria do Orçamento. “É uma peça orçamentária em três etapas, desde a diretriz até a Lei Orçamentária Anual, então é o ano inteiro de trabalho, ainda tem as emendas dos vereadores, as despesas públicas, o planejamento do município. Então, estou muito honrado de fazer parte, estou preparado em colaborar com a cidade nas políticas públicas e nas despesas que fazem parte na vida das pessoas”, pontuou.

O presidente da Câmara, Carlão (PSB), explicou que a Câmara está reformulando a Procuradoria Especial da Mulher com a meta de ampliar as ações, dispondo de mais estrutura técnica.

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) assume a função, deixada pela recém-empossada deputada federal Camila Jara. Outra medida importante foi a criação da Comissão Permanente de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, proposta pelo vereador Coronel Villasanti.

Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.