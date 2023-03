Vereador denunciará irregularidades de postos de combustíveis

Suspeita de preços irregulares nos combustíveis de postos da Capital leva vereador a preparar denúncia ao Procon. O fato ocorreu na última terça-feira (14), quando o vereador Betinho usou o plenário para criticar o aumento suspeito.

O vereador republicano pediu a punição e alertou sobre a prática ilegal. “Há suspeitas de que alguns postos estão praticando valores adulterados e não comungamos com isso. Já temos uma carga elevada de impostos sobre os combustíveis e, se de fato algum posto estiver fazendo isso, deve ser punido no rigor da lei”, afirmou.

O parlamentar ainda completou: “Com certeza vamos acionar o Procon para que tome providências nesse sentido e faça as devidas fiscalizações. Não é justo com o consumidor”, finalizou Betinho.

Durante sua fala, ele ressaltou a discrepâncias e abusos nos preços praticados por postos da mesma rede, além de supostas adulterações nas bombas para abastecer menos do que o esperado.

