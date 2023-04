Vereador assume superintendência da Pesca e Aquicultura no Estado

A superintendência da Pesca e Aquicultura em Mato Grosso do Sul recebeu nesta terça-feira (18), a nomeação do novo dirigente da pasta, que será Júlio Cleverton dos Santos, vereador do município Glória de Dourados.

Na última eleição para vereador no Município foi o mais votado, com 9,31% dos votos. Já foi servidor da prefeitura e também assessorou o deputado Cabo Almi.

Júlio é do PSD, no entanto não confirma se a indicação veio do partido, liderado pelo senador Nelsinho Trad.

