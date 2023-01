Vereador alinha pauta da educação com secretário estadual

O vereador professor Juari (PSDB), membro da Comissão de Educação da Casa de Leis da Capital esteve nesta segunda-feira (23), na Secretaria de Educação do Estado para debater diversos temas dentre eles a convocação dos professores aprovados no último concurso e sobre o andamento das tratativas para aumento salarial dos professores estaduais.

“Iniciamos a semana tratando da nossa prioridade: a educação. Nesta manhã, estivemos reunidos com o secretário estadual de Educação Hélio Daher e o secretário-adjunto Édio Resende, e saímos com boas notícias. No dia 13 de fevereiro retornarão os professores e, com eles, mais 265 novos servidores da Educação, aprovados no último concurso público.”, contou o vereador.

Juari afirmou que a novidade é que as conversas estão adiantadas sobre a equiparação salarial dos professores convocados e efetivos tema que gerou polêmica em 2022.

E adiantou que amanhã (24), se reunirá com a comissão que trata do cumprimento do piso salarial dos professores da REME. “Também visitarei a SEMED para alinhar o trabalho com o secretário municipal de Educação e talvez trazer notícias positivas sobre as negociações com a categoria para este ano”, adiantou Juari.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.