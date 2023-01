Vander Loubet define participação no governo Riedel

O deputado Federal, Vander Loubet (PT), esteve reunido com a bancada do PT MS junto com o governador nesta sexta-feira (13), e afirmou que pela primeira vez não terão pontos divergentes e integrarão pastas do governo do Eduardo Riedel (PSDB).

Loubet está tranquilo e comemora a nova fase entre governo estadual e federal.” ajustamos dentro do alinhamento que os espaços que nos interessa como a diretoria executiva da agricultura familiar e a AGRAER, será ocupado por nós, além de discutir com o Riedel os projetos de interesse do governo. Hoje acredito que a disputa atual não é mais PSDB a nossa quanto a deles, hoje a oposição está sim com os 30% que está lá fora que fizeram o que fizeram em Brasília e defendem intervenção militar. Quem ganha é aquele da ponta que precisa da mão do Estado. “, Vander Loubet.

O governador recebeu os petistas acompanhado de Eduardo Rocha (MDB), secretário Chefe da Casa Civil. “Recebi hoje aqui a bancada do PT para conversar especialmente em relação a temas ligados a área de cidadania, agricultura familiar e outros interesses do Mato Grosso do Sul”, disse Riedel. O fortalecimento destes setores, com projetos e políticas públicas eficientes fazem parte do seu plano de governo.” defendeu Riedel.

O deputado estadual Pedro Kemp e a deputada federal Camila Jara não participaram da reunião, mas segundo Vander estão de acordo com oque foi definido.

