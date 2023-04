Vander diz que ‘bolsonaristas do GSI’ foram os coniventes com ataques

Líder do PT de MS é contra abertura da CPMI, mesmo após vídeos

Coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, o deputado federal Vander Loubet (PT) afirmou, ao jornal O Estado, que “bolsonaristas do GSI” foram coniventes com ataques do dia 8 de janeiro, em Brasília e que continua contra a abertura da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) sobre os atos antidemocráticos.

A afirmativa vem após o pedido de demissão do ministro Gonçalves Dias, na última quarta-feira (19). Ele era responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional e apareceu em imagens divulgadas pela CNN Brasil, causando uma crise no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As imagens mostram o ex-ministro andando pelo prédio do Palácio do Planalto. Parlamentares da oposição dizem que houve omissão do governo na depredação dos prédios, enquanto a base governista indica que Dias esteve no local somente após a contenção da depredação. Trata-se de uma guerra de narrativas, entre oposição e base.

Indagado sobre como a base do PT vai reagir frente ao vazamento das imagens e da narrativa usada pelos bolsonaristas, o deputado Vander é enfático e refuta a ideia de omissão de agentes do governo Lula.

“Se houve omissão, com certeza ela não teve o aval do governo. Essa omissão existiu por parte de quem quer proteger os agentes bolsonaristas do GSI, que foram coniventes com a depredação do Palácio do Planalto, o que é muito grave e precisa de punição”, diz.

Pedido de CPMI

Deputados de oposição aproveitam a queda do ex-ministro para fazer pressão e abrir a CPMI, na próxima semana. Por enquanto, os parlamentares bolsonaristas de Mato Grosso do Sul, como Rodolfo Nogueira (PL), Marcos Pollon (PL), Dr. Luiz Ovando (PP), prometem atuar obstruindo as pautas, enquanto o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD- -MG), não fizer a leitura do pedido de investigação.

Sobre a CPMI, Loubet diz que ainda é contra. “Ainda somos contra, pois a gente entende que o Congresso nacional deveria continuar concentrado em votar e aprovar as pautas e projetos que o Brasil precisa para voltar a crescer, enquanto a investigação segue sob os cuidados das autoridades competentes, como PF, MPF e Ministério da Justiça”, afirma.

Mas explica também que o PT contribuirá, sem nenhum receio, caso a CPMI, seja aberta. Ele não tem dúvidas de que a depredação dos prédios foi feita por bolsonaristas.

“Porém, se a CPMI for instalada, o PT vai indicar seus nomes e participar. Da nossa parte, não há nenhum receio em investigar a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, até porque já está comprovado que as invasões e depredações do Congresso Nacional, do STF e do Palácio do Planalto foram organizadas e executadas por grupos bolsonaristas. Tenho certeza de que o resultado final da CPMI vai reforçar essa comprovação”, aguarda.

Pedido de prisão

O deputado federal Rodolfo foi o único parlamentar de Mato Grosso do Sul a ter assinado, oficialmente, um pedido de prisão do ex-ministro do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias.

O pedido foi feito por um grupo de parlamentares à PGR (Procuradoria-Geral da República). “Não adianta apenas pedir demissão, queremos a prisão do general Gonçalves Dias, queremos a instauração da CPMI”, disse Nogueira.

De acordo com os parlamentares que assinaram o pedido, o militar teria falhado em garantir a segurança do Palácio do Planalto, uma vez que teria recebido informações sobre a possibilidade de um ataque ao prédio, mas não teria tomado medidas para evitar a invasão.

Nogueira justificou sua assinatura para garantir a responsabilização de autoridades que falharam em suas funções. Ele quer apurar se houve negligência ou omissão. Até o momento, não houve pronunciamento da PGR sobre o pedido.

Senadora Soraya é contra obstrução

A senadora Soraya Thronicke (União) é contra a obstrução de pautas prometidas por integrantes dos partidos de oposição ao presidente Lula. Eles querem usar a artimanha para forçar a abertura da CPMI e Soraya discorda da manobra.

Ela afirma que foi a primeira parlamentar a entrar com pedido de CPI para investigar os atos antidemocráticos e, mesmo sem resposta, não cometeu boicote.

“Até hoje, não tive resposta da Presidência do Senado Federal sobre o meu requerimento. Mas, nem por isso vou obstruir pautas importantes para o nosso país, que podem prejudicar os brasileiros. Não é assim que faremos uma oposição racional. Temos pautas e ações de extrema importância para a população, que precisam do nosso voto, hoje! As necessidades da população brasileira não esperam!”.

Lula sobre demissão de Gonçalves Dias: ‘Saiu por conta própria’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), deixou o cargo “por conta própria”.

“Não. Ele saiu por conta própria”, relatou o chefe do Executivo a jornalistas do “Valor Econômico” e do jornal “O Tempo”, ao ser questionado se estava “chateado” com a situação.

A declaração ocorreu quando o presidente chegava ao evento onde anunciou repasse de R$ 2 bilhões para hospitais filantrópicos, no Palácio do Planalto. Lula não discursou no evento.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.