União Brasil MS cria ala cristã e faz filiação de 700 pessoas em Campo Grande

Ao lado da pré-candidata à governadora Rose Modesto e dos pré-candidatos a deputado estadual Rhiad e Rinaldo, a Pastora Michela, pré-candidata à deputada federal, comandou o lançamento

Com as presenças da pré-candidata à governadora, deputada federal Rose Modesto, e dos pré-candidatos a deputado estadual Rhiad Abdulahad e Rinaldo Modesto, a Pastora Michela Dutra, que também é pré-candidata à deputada federal, lançou, no último sábado (09), em Campo Grande (MS), uma nova ala do União Brasil em Mato Grosso do Sul: a “União em Cristo”. Essa nova fileira do partido em Mato Grosso do Sul vai reunir os filiados evangélicos e católicos para que juntos possam, dentro dos princípios cristãos, trabalhar em prol de uma política solidária e igualitária.

Segundo a Pastora Michela Dutra, durante o evento realizado no comitê da pré-candidatura de Rose Modesto ao Governo, pelo menos 700 pessoas assinaram ficha de filiação ao União Brasil MS dentro dessa nova ala da sigla.

“Em nível nacional, o União Brasil está comprometido em disponibilizar capacitação política para as lideranças religiosas, sejam elas católicas ou evangélicas, para atuarem nesse setor tão importante de formação de pessoas que são as igrejas”, pontuou, completando que o ato político ainda serviu para o lançamento oficial da sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados nas eleições deste ano.

“Esse evento para mim foi uma demonstração dos amigos que nós temos, da colheita, isso se chama colheita. O que está acontecendo aqui, dessa multidão, é uma colheita e eu creio que nós saberemos responder aos anseios do povo, o desejo dele”, comentou a Pastora Michela Dutra sobre o comparecimento de mais de 700 pessoas no ato de criação da ala União em Cristo, uma nova fileira do União Brasil em Mato Grosso do Sul.

Para a deputado federal Rose Modesto (União-MS), o ato político serviu para motivar ainda mais a sua pré-candidatura ao Governo do Estado. “Esse evento representa aquilo que nos deixa cada vez mais otimista. É a força da população, que de fato, sonha também, como nós sonhamos, com esse Mato Grosso do Sul, um Estado mais justo, mais igualitário, um Estado que vai gerar oportunidade para a gente fazer com que todo mundo cresça sem deixar ninguém para trás”, declarou a parlamentar, que também é evangélica.

Já o advogado Rhiad Abdulahad, que é pré-candidato a deputado estadual pelo União Brasil, reforçou que o União em Cristo chega para atrair os cristãos para o partido e, dessa forma, alavancar ainda mais a pré-candidatura de Rose Modesto.

“Fiquei muito feliz de participar desse ato político, que marca a criação do União em Cristo. Acredito que, dessa forma, estamos abrindo as portas para mais cristãos que desejam atuar na política e ajudar na nossa pré-campanha eleitoral”, analisou.

Proprietária de um restaurante em Campo Grande, a empresária Deise Aparecida foi uma das mais de 700 pessoas que compareceram ao ato político e assinou a ficha de filiação ao União Brasil MS. “Eu acredito que os cristãos precisam de líderes na política. A gente tem que ter pessoas de Deus lá dentro, que possam lutar pela causa, pelo bem do povo mesmo. Alguém que não pense em si próprio, mas pense no bem comum”, relatou.​

