União Brasil deve anunciar Murilo Zauith como vice de Rose Modesto

Rose Modesto, pré candidata ao governo do Estado pelo União Brasil, deve ter Murilo Zauith como vice. O anúncio deve ocorrer amanha (22), em evento para oficializar as candidaturas em Mato Grosso do Sul.

A ideia do partido é oficializar um candidato da cidade de Dourados, segunda maior potência econômica e segundo colégio eleitoral do Estado, para concorrer ao cargo de vice-governador. O objetivo é abranger os maiores polos populacionais de Mato Grosso do Sul.

Murilo Zauith, que é do União Brasil e, também, atual vice-governador de MS, já é tido como certo como candidato a vice na chapa de Rose Modesto. A informação é da senadora Soraya Thronicke, que gosta do nome de Murilo.

O União Brasil inaugura seu escritório político na cidade de Dourados e também debate quem serão os pré-candidatos a cargos de deputado estadual e deputado federal. Participam do evento (ontem e hoje) as principais lideranças da legenda, incluindo a pré-candidata Rose.

Murilo Zauith

Murilo Zauith é o atual vice-governador de Mato Grosso do Sul, mas já ocupou este mesmo cargo entre 2007 a 2010, na época da primeira gestão de André Puccinelli. Além disso, no seu currículo consta o mandato de prefeito de Dourados de 2011 a 2017, onde acúmula boa representatividade e é visto pelos estrategistas da campanha de Rose Modesto como um diferencial na hora de atrair votos.

Recentemente, as negociações para Zauith pareciam ter esfriado, devido a uma suposta recusa do atual vice-governador. Entretanto, chegado os momentos decisivos, o nome parece ter sido definido.

Um dos motivos para o imbróglio seria a insistência da família de Murilo Zauith, que o queria fora da política. O vice-governador ficou doente em janeiro do ano passado, com Covid-19. Ele foi levado para São Paulo, onde foi tratou, mas, desde então, afastou-se do trabalho.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.