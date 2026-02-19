TSE tem até 4 de abril para decidir registro da União Progressista para 2026

A federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas (PP), pode ter o registro confirmado, ou rejeitado, pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até o dia 4 de abril de 2026. Esse é o prazo limite para que a aliança esteja apta a disputar as Eleições Gerais de 2026.

O pedido de registro foi protocolado em 4 de dezembro de 2025 e tramita normalmente conforme o advogado que acompanha o processo pelo União Brasil em MS. A norma estabelece que a federação só pode participar de determinado pleito se o registro for deferido até seis meses antes da eleição. Como o primeiro turno de 2026 ocorre em outubro, o tribunal precisa decidir até 4 de abril. Atualmente, o processo está na fase de instrução, etapa em que são analisados documentos e ouvidos os órgãos competentes antes de o relator levar o caso a julgamento.

Se confirmada, a União Progressista nasce como a maior força política do Congresso Nacional. A soma das bancadas de União Brasil e PP formará o maior bloco da Câmara dos Deputados, o que impacta diretamente na distribuição de recursos e no peso político da federação.

A projeção é que a nova federação concentre cerca de R$ 953,6 milhões do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha) em 2026. O valor representa aproximadamente 19,2% do total de R$ 4,9 bilhões destinados aos partidos neste ano. A divisão do fundo considera o tamanho das bancadas na Câmara, o que coloca a União Progressista no topo da lista em volume de recursos.

No Mato Grosso do Sul, o União Brasil trabalha na construção de chapas competitivas para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, com foco na consolidação da parceria com o PP. Uma das prioridades já definidas é o apoio à reeleição do governador Eduardo Corrêa Riedel (PP).

A senadora Tereza Cristina (PP), que preside a federação, tem conduzido as articulações políticas no Estado, enquanto dirigentes locais discutem a formação das chapas e a estratégia eleitoral.

Atualmente, a única nova federação com registro já deferido e vigente para 2026 é a Federação Renovação Solidária, composta pelo Partido da Renovação Democrática (PRD) e pelo Solidariedade. O registro foi aprovado por unanimidade pelo TSE em dezembro de 2025.

Sarah Chaves

