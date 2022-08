TSE libera consulta a local de votação para eleitor em trânsito

Foi liberada a consulta ao local de votação temporário para quem pediu para votar em trânsito dentro do prazo. O serviço por se acessado por meio do aplicativo e-Título e no Portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A Justiça Eleitoral abriu, de julho a agosto, o prazo para qualquer eleitor pedir o voto em trânsito. Quem já sabia que não estaria em sua cidade no primeiro turno ( ) ou no segundo turno ( ) pôde pedir para votar em uma capital ou outra cidade de mais 100 mil eleitores.

O voto em trânsito também pode ser liberado para pessoas que solicitaram a medida devido a condições especiais para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ou a policias e bombeiros que irão trabalhar no dia da eleição e têm permissão para votar perto do local de trabalho, entre outras situações.

No aplicativo e-Título, a informação sobre a seção de votação temporária já deve aparecer na página inicial, em que aparece a versão digital do título de eleitor. Para consultar a informação na página do TSE, basta clicar em Eleitor e eleições, na barra superior do site, e depois na opção Eleições 2022. Em seguida, deve-se clicar em Consulta ao local de votação.

O voto em trânsito é um forma de transferência de local eleitoral (cidade/munícipio ou Estado) de forma temporária. Por exemplo, o eleitor é de Campo Grande mas por alguma razão estará em São Paulo no período eleitoral. Neste caso basta informar à Justiça Eleitoral que pretende votar na cidade onde está atualmente.

