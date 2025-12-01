TSE inicia Teste Público de Segurança 2025 para avaliar sistemas que serão usados nas eleições de 2026

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) inicia nesta segunda-feira (1º), às 13h, a 8ª edição do Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais, conhecido como Teste da Urna. A programação segue até sexta-feira (5) e reúne investigadoras e investigadores de todo o país para executar os 38 planos aprovados pela Comissão Reguladora. Os sistemas avaliados serão utilizados nas eleições gerais de 2026.

Segundo o TSE, o objetivo do teste é reforçar a confiabilidade, a transparência e a segurança dos processos de captação e apuração dos votos, além de colaborar para o aperfeiçoamento contínuo do sistema eletrônico brasileiro. Entre os componentes que serão analisados estão o Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica (Gedai-UE), o Software de Carga, o Software de Votação, o Sistema de Apuração e o Kit JE-Connect.

Os testes ocorrerão em ambiente reservado, no 3º andar da sede do TSE, em Brasília, com acompanhamento de observadores do meio acadêmico, da imprensa e de outros setores. O espaço contará com computadores, urnas, impressoras, ferramentas e demais insumos necessários, com entrada controlada e monitoramento por câmeras.

A abertura do evento será realizada das 13h às 18h nesta segunda-feira. De terça a sexta, os trabalhos ocorrerão das 9h às 18h. O encerramento acontece em 5 de dezembro, às 17h, no Auditório II do TSE.

“O Teste é uma das etapas mais importantes de auditoria e fiscalização do processo eleitoral. Ao promover uma avaliação aberta e participativa, o TSE busca garantir que as eleições ocorram de forma segura, transparente e confiável, reafirmando a credibilidade do sistema eletrônico de votação perante a sociedade”, afirmou o tribunal em nota.

Histórico e recorde de inscrições

Criado em 2009, o Teste Público de Segurança teve edições em 2012, 2016, 2017, 2019, 2021 e 2023. Desde então, 157 especialistas participaram das análises, executando 112 planos em 247 horas de trabalho. O procedimento se tornou obrigatório em 2016, com realização preferencial no ano anterior ao das eleições.

A edição de 2025 registrou número recorde de interessados: 151 pessoas enviaram pedidos de inscrição para participar da avaliação dos sistemas.

O que será analisado

O Teste da Urna 2025 verificará softwares, hardwares e sistemas de apoio aos processos eleitorais, incluindo:

– Gedai-UE

– Software básico da urna, Software de Carga (SCUE), Gerenciador de Aplicativos (GAP), Software de Votação (VOTA), Recuperador de Dados (RED) e Sistema de Apuração (SA)

– Sistemas Transportador, RecArquivos e InfoArquivos

– Subsistema de Instalação e Segurança (SIS) e Kit JE-Connect

– Urnas Modelo UE2022, com firmwares e mídias eletrônicas

– Sistema de Apoio às Auditorias (SAVP – Sorteio e Votação)

– Sistema Verificador Pré/Pós-Eleição (VPP)

– Sistema de Verificação de Integridade e Autenticidade (AVPART)

No dia 5 de dezembro, participantes receberão certificados. Um relatório parcial com achados preliminares será publicado em 18 de dezembro. Caso investigadoras e investigadores identifiquem pontos de aprimoramento, serão convocados novamente para o Teste de Confirmação, que ocorrerá em maio de 2026.

As Comissões Avaliadora e Reguladora publicarão, em junho de 2026, os relatórios finais, com os resultados consolidados e os avanços aplicados ao sistema eletrônico de votação.

