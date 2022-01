Tribunais de Justiça de MS voltam aos trabalhos com quase 600 processos pendentes

A partir de amanhã (25), começa a primeira semana de julgamentos para o ano de 2022 do TJ-MS (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) e todos os seus órgãos colegiados. No retorno às atividades, até a sexta-feira do dia 27 de janeiro, já estão “em aberto” 580 processos pendentes, a serem julgados de forma remota, isto é, virtual.

De terça até a próxima sexta, somente a 2ª/3ª Câmara Criminal, 2ª/4ª Câmara Cível e 1ª Seção Criminal farão sessões plenárias em transmissões ao vivo dos julgamentos.

Todas as pautas estão disponíveis para serem consultadas de forma on-line. Em nota à imprensa, o TJ informou que os advogados que queiram fazer sustentação oral e/ou antecipações de julgamento devem solicitar via e-mail. Para tanto, que seja enviado até 18 horas do dia útil anterior ao da sessão, observando qual órgão foi pautado o julgamento.

Por meio dos plenários virtuais, magistrados e demais operadores do Direito podem interagir de forma completa para realização do julgamento. As informações estão disponíveis no portal do TJ-MS.