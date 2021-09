Audiência aborda treinamento de profissionais para identificação de sinais de abuso

A Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso da Câmara Municipal vai promover uma audiência pública na próxima quarta-feira (8), às 9 horas, no Plenário Oliva Enciso. Essa audiência será composta pelos vereadores Clodoilson Pires (presidente), Valdir Gomes (vice-presidente), Dr. Sandro Benites, Betinho e Edu Miranda. O encontro terá o tema “O treinamento de profissionais da educação e agentes de saúde para identificarem sinais de abuso moral, físico, sexual e exploração sexual infantil”.

“A audiência vai tratar sobre a cursos, treinamentos e palestras para profissionais da saúde e da educação para que possam ter um olhar atento às crianças que sofrem abuso”, destaca o presidente da comissão, vereador Clodoilson Pires.

“A escola é a segunda casa da criança, e nós sabemos que a maioria dos abusos acontecem na casa da criança. Então se conseguirmos identificar as marcas desse crime, poderemos coibir muitos abusadores e podemos até desenvolver uma força-tarefa para frear esse crime recorrente na sociedade”, explicou o vereador.

Clodoilson salienta que o treinamento mantém os profissionais atentos e capazes de perceber abusos morais, sexuais, violência doméstica e qualquer sinal de exploração. “Se o profissional tiver esse aprendizado, o olhar dele estará mais treinado para intervir nas situações mais necessárias”, completa o presidente.

A audiência pública será transmitida ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis. Por conta da pandemia, a presença do público no plenário ainda não será liberada.