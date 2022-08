TRE incentiva uso do e-título na reta final das eleições

Faltam 31 dias para as eleições e o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), está divulgando o incentivo ao aplicativo e-título para ajudar os eleitores no dia da eleição.

A instituição no Estado, lançou nesta segunda-feira (29), uma campanha de incentivo ao uso do aplicativo e-Título, que será veiculada por meio de outdoors instalados nos principais pontos de Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá e Dourados, além de redes sociais e dos portais oficiais do TRE-MS.

Com os dizeres “Onde eu Voto?”, os informativos buscam orientar o eleitor a baixar a versão digital do título eleitoral, a qual substitui o documento em papel e permite, entre outras facilidades, a consulta ao local de votação (zona e seção eleitoral) e a verificação da existência de débitos eleitorais.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as pessoas que cadastraram a biometria na Justiça Eleitoral antes da pandemia e têm a fotografia exibida no app poderão utilizar o e-Título como forma de identificação nas Eleições Gerais de 2022.

O aplicativo também poderá ser utilizado, no dia das eleições, para justificar a ausência às urnas. Após o pleito, as justificativas deverão ser feitas apenas nos cartórios eleitorais ou pelo portal do TSE na Internet.

Baixe o e-Título

Link para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.etitulo&hl=pt_BR

Link para iOS: https://apps.apple.com/br/app/e-t%C3%ADtulo/id1320338088