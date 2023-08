Tiago Botelho toma posse no Patrimônio da União e meta será regularização fundiária

Nessa quinta-feira (10), o professor e advogado Tiago Resende Botelho tomou posse oficialmente como superintendente do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU-MS), em uma cerimônia realizada no Bioparque Pantanal, em Campo Grande. Botelho, que já vinha acompanhando as atividades da SPU-MS nos últimos 30 dias, assume a posição com um compromisso claro: promover a maior regularização fundiária e urbana já vista no Estado sul-mato-grossense.

Durante a cerimônia, Botelho destacou suas primeiras ações à frente da superintendência, enfatizando a importância da parceria com as prefeituras locais. “A primeira medida foi me colocar a par de como está o SPU. Agora, eu tenho tabulado o que nós temos de patrimônio da União nas áreas rurais e urbanas dos municípios. Temos pessoas que ocupam áreas da União, mas não estão regularizadas. A nossa meta é fazer o maior projeto de regularização fundiária e urbana de MS. A SPU entra com a regularização, os prefeitos com as ruas, o asfaltamento e rede de esgoto das vias. Então, a gente transforma aquilo que está em ocupação, em casa e em moradia”, explicou Botelho.

Além do foco na regularização fundiária, o novo superintendente ressaltou a importância da preservação ambiental e do apoio aos ribeirinhos e àqueles que cuidam do meio ambiente, como o Pantanal. Botelho também anunciou uma meta ambiciosa: a construção do maior complexo predial para abrigar todas as superintendências do governo federal em Mato Grosso do Sul. Para atingir esse objetivo, ele pretende buscar recursos em Brasília.

“Tem muita coisa que queremos fazer. Quero conversar com todos os prefeitos, municipalizar a SPU. Vou fazer uma caravana daqui a 60 dias e visitar todos os municípios, conversar com prefeitos de direita e de esquerda, pois a questão de partido pouco importa. Quanto maior o município, maior a área ocupada que nós temos”, disse ele, que também acrescentou que a SPU deverá atuar como auxiliadora em programas do Minha Casa Minha Vida, que visa a construção de casas populares.

O superintendente afirma que deixará as portas abertas para parcerias com as prefeituras de todo o Estado. “Essas pessoas ocupam essas áreas há muitos anos e usam para moradia social. Vamos fazer essa regularização para quem mais precisa. Vamos fazer a maior política habitacional do Estado por meio da SPU, que entra com a regularização do terreno, o governo federal entra com o dinheiro, o Governo do Estado também e assim iremos construir núcleos habitacionais”, finalizou Botelho.

O vice-governador Barbosinha (PP) representou o Governo do Estado e destacou que Tiago tem currículo e está apto ao cargo.

“O Tiago é uma jovem liderança com um currículo extenso, já é doutor e está fazendo novo doutorado. Fico muito feliz que esteja ocupando esse cargo. A SPU vai estar muito bem cuidada.” O deputado Pedro Kemp (PT) afirma que Tiago Botelho é uma liderança emergente, com ideias novas e novo jeito de fazer política no partido. “Assumindo esse cargo, ele vai ter oportunidade de fazer um trabalho inovador e vai se credenciando, cada vez mais, para a disputa eleitoral ano que vem, para a Prefeitura de Dourados.”

Estiveram presentes na posse, o presidente da Assembleia Legislativa Gerson Claro (PP), os deputados Pedro Kemp e Gleice Jane, do PT, o deputado federal Vander Loubet e a diretora do Departamento de Assuntos Administrativos e Supervisão de Unidades Descentralizadas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Camila Porto Fasolo. Lideranças de movimentos indígenas e movimentos sociais ligados ao PT também enviaram representantes como a diretora-presidente do Movimento Camponês de Luta pela Reforma Agrária (MCLRA) – representando os homens e mulheres do campo, das águas e da floresta, Solange Clementino de Sá.

Por Rayani Santa Cruz

