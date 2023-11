Tiago Botelho mantém candidatura a prefeito de Dourados pelo PT

‘Cargo na União não será impeditivo para desistir de concorrer’

Em meio às muitas incertezas das pré-candidaturas a prefeito em Dourados, Tiago Botelho, professor, advogado e superintendente da SPU/MS (Superintendência do Patrimônio da União), afirma que não passa por sua cabeça desistir de representar o projeto do PT e de Lula ao Executivo douradense.

“Dourados precisa sair do buraco. A atual administração é muito ruim e possui compromisso com o erro. Vivemos em um município que a saúde foi parar na UTI.”

Questionado se o cargo de superintendente pode fazer com que desista de disputar a eleição, Botelho afirmou que “estou feliz com o trabalho na SPU, mas não nasci grudado em cargo. Tenho minha profissão, sou concursado e não estou na política para ter emprego, estou porque acredito que posso contribuir e contribuo com o Mato Grosso do Sul e com Dourados. Sendo assim, deixo registrado que o cargo de superintendente não será impeditivo para concorrer à prefeitura”

Quanto aos outros nomes que ventilam no PT, Botelho disse que lida bem com tudo isso. “Diferente de outros partidos que possuem um dono e o dono da sigla define quem é o pré-candidato, no PT as coisas são democráticas, precisam de muito diálogo e construção, estamos fazendo isso e assim como disputamos e conquistamos a vaga de candidato ao Senado, lá atrás, construiremos o consenso e seremos o pré-candidato a prefeito de Dourados, respeitando as instâncias deliberativas do partido e a militância. Estou certo do apoio da Gleice, Elias, Tetila, João Grandão, Joca e tantos outros companheiros valorosos para o projeto que temos, de tirar Dourados do buraco”, afirmou Tiago Botelho.

Ele disse ainda que a pré- -candidatura a prefeito é um projeto que vem sendo construído com a bancada do PT no MS, com lideranças nacionais do partido e fora do PT e com a comunidade de Dourados.

“Por onde passo, as lideranças do PT entendem e apoiam o projeto que estamos defendendo para Dourados. Já conversei com a presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, com o membro nacional do Grupo de Trabalho Eleitoral do PT, Quaquá, com o presidente do PT estadual, Vladimir Ferreira, com o presidente do diretório local, João Carlos e com a bancada estadual e federal e há convergência sobre a importância de renovar os quadros do PT e de apresentar um projeto ousado, que se conecte às bandeiras do presidente Lula.”

Sobre compor com outros partidos e ser candidato a vice- -prefeito, Botelho disse que está aberto ao diálogo com outros partidos, pois política se faz com pessoas que pensam diferente, mas constroem projetos em comum, porém a federação PT, PV e PCdoB não renunciará à candidatura própria de prefeito em Dourados.

“O presidente Lula precisa de um prefeito do PT em Mato Grosso do Sul, para que possamos construir um projeto verdadeiramente popular. Esse município será Dourados, pois o douradense sabe da competência da gestão petista. Já falei com várias lideranças políticas de outros partidos, que não desistirei de ser pré- -candidato a prefeito para ser vice-prefeito, não que eu ache este cargo sem importância, mas o PT tem projeto e condições de ter seu pré-candidato a prefeito”.

Por fim, Botelho afirmou que em dezembro participará do Congresso de pré-candidatos do PT, com o presidente Lula

Por – Alberto Gonçalves

