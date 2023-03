Thronicke defende reforma agrária

Senadora Soraya Thronicke (União Brasil), usa sua rede social para defender a reforma agrária de fato no país.

Ela trouxe que é uma questão mal feita que dava títulos provisórios. “A regularização fundiária é um tema de extrema urgência para ser debatido. Hoje temos pequenos agricultores em todo o Brasil sem o título das suas terras, graças a reformas agrárias mal feitas. Sem o título da terra, essas pessoas não conseguem financiamentos ou qualquer apoio para produzir e desenvolver seus pequenos negócios, que constituem a base da agricultura familiar brasileira. Precisamos cuidar da regularização fundiária do nosso país!”, defendeu Soraya.

O MST em outubro do ano passado declarou que o governo de Jair Bolsonaro sucateou as políticas de Reforma Agrária no Brasil e faz propaganda enganosa sobre titulação, menos de 12% desses títulos de terra foram definitivas.

