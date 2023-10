Tereza e Adriane discutem projetos prioritários da gestão municipal

Neste sábado (24), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, recebeu, em seu gabinete, no Paço Municipal, a senadora de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP). Durante o encontro, que contou com a presença de todos os secretários, subsecretários e diretores de autarquias municipais, foram apresentados os projetos prioritários, demandas e pautas da Capital, na busca de apoio para viabilizar

a execução dos mesmos. “Tenho conversado muito com cada um de vocês, titulares das pastas municipais, sempre em busca de alinhar projetos e pautas para nossa Capital e promover ajustes necessários, para que possamos trazer as melhorias e reivindicações dos moradores da nossa cidade. Temos um único propósito, de fortalecer, a cada dia, Campo Grande como a Capital das Oportunidades”, reforçou a prefeita.

Após os projetos apresentados, a senadora Tereza Cristiana colocou à disposição toda equipe de seu gabinete, em Brasília (DF), para contribuir com os secretários municipais, para dar mais agilidade nos processos. “Acredito que nosso grupo pode contribuir muito com a gestão da prefeita, junto com os secretários, lá em Brasília, podendo abrir novos caminhos. Temos gente de qualidade,principalmente na área de Economia, Orçamento, Finanças e Gestão. Tenho conversado com a prefeita, para colocar à disposição essas pessoas, para conciliar a gestão municipal”, destacou a senadora.

Ao final da reunião, a prefeita evidenciou a importância da parceria com a senadora e de toda a bancada federal. “Nós queremos algo para o futuro da nossa cidade. A experiência de cada um é muito importante, nesse processo de construir uma Campo Grande cada vez melhor para se viver”, finalizou a chefe do Executivo municipal.

Comitiva carioca

Na sexta-feira (23), Adriane Lopes recebeu uma comitiva do Rio de Janeiro, liderada pelo deputado federal Luís Carlos Gomes. Na ocasião, a chefe do Executivo municipal colocou novamente Campo Grande em destaque, ao apresentar, ao grupo visitante, as políticas implementadas para o desenvolvimento econômico da cidade, tendo em vista as novas possibilidades comerciais, a partir da Rila (Rota de Integração-Latino Americanas). “Nosso gabinete está de portas abertas para receber visitantes e apresentar Campo Grande, com todo o seu potencial econômico e turístico.

Tendo em vista essas novas possibilidades, que surgem a partir da Rila, este é o momento de internacionalizar nossa Capital”, pontuou a prefeita. “Conheço Campo Grande e tenho um carinho especial pela cidade onde morei por dois anos, no passado. Confesso que fiquei muito feliz em retornar e encontrar o município vivendo um momento tão importante, d expansão no desenvolvimento econômico. Campo Grande, hoje, passa por uma transformação que entrará para a história do Brasil, se transformando em um importante hub da Rota Bioceânica, que ora está em construção. Vejo grandes oportunidades de conciliação de interesses entre o Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, para o desenvolvimento dos dois Estados e do nosso país”, destacou o deputado federal Luís Carlos Gomes. (Com assessoria)

[Alberto Gonçalves – O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.