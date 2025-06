Tereza Cristina e Simone Tebet voltam a ser citadas para a disputa nacional

Senadora e Ministra do Planejamento estão cotadas para ser vice

Os nomes da senadora Tereza Cristina (PP) e da ministra do Planejamento do Governo Lula, a ex-senadora Simone Tebet, voltam a ser cotados pelas direções nacionais do PP e do MDB para a vaga de vice em duas chapas que devem concorrer à presidência da República em 2026. As duas políticas têm dado respostas parecidas quando falam sobre a disputa eleitoral do próximo ano, pois dizem que estão à disposição do partido.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) tem sido lembrada nos bastidores da política para compor chapa como candidata a vice-presidente ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Já Simone Tebet foi lembrada em matéria publicada pela Folha de São Paulo neste final de semana para ser a companheira de chapa do presidente Lula, pois seria uma das indicações da direção nacional do MDB, principalmente se o partido reivindicar a vaga que hoje é ocupada pelo ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB). O posicionamento das duas terá repercussão nas articulações locais, pois pode definir a composição de chapas para a disputa do Governo do Estado e ao Senado.

Não é a primeira vez que a ex-ministra da Agricultura do governo Jair Bolsonaro (PL) é considerada para um cargo eletivo de alcance nacional. Em 2022, seu nome chegou a ser ventilado para a vice-presidência na chapa de Bolsonaro, que optou pelo general Walter Braga Netto. No ano de 2023, Tereza Cristina também foi incluída em um grupo de conservadores como uma possível candidata à presidência da República em 2026, sendo apontada como uma figura de destaque do agronegócio em evento realizado em São Paulo. Até o pré-candidato a presidente Ronaldo Caiado manifestou interesse em ter Tereza Cristina como vice.

Simone Tebet foi candidata a presidente da República pelo MDB em 2022 e acabou surpreendendo ao superar um nome tradicional da política nacional, que foi o ex-governador do Ceará Ciro Gomes. Após o primeiro turno, Simone Tebet já alinhou-se ao presidente Lula e foi designada ministra do Planejamento e desde então tem sido tratada como aliada preferencial do presidente e diz que desempenhará o papel que Lula determinar, seja concorrendo ao Senado ou até mesmo sendo vice.

Nesta semana, Simone Tebet participou de um evento do Governo Federal em Campo Grande e disse que irá definir seu futuro político somente a partir de outubro, após conversar tanto com o presidente Lula quanto com o governador Eduardo Riedel (PSDB), que tem o projeto de concorrer à reeleição, a quem ela já tem o compromisso de apoiar.