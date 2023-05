Tenente Portela assume vaga na Assembleia Legislativa

O deputado estadual João Catam ( PL), terá um novo assessor em seu gabinete, amigo pessoal do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ( PL), da época de quartel em Nioaque e suplente da senadora Thereza Cristina, Aparecido Andrade Portela, mais conhecido como Tenente Portela assumirá a vaga na Assembleia Legislativa.

Pensando nas eleições de 2024, é que o deputado convidou o aliado do grupo que apoia o ex-presidente. “Foi uma decisão política nossa e estamos comemorando que ele decidiu somar ao nosso time, para que a gente possa fazer as articulações para 2024. Empresários, pecuaristas, o agronegócio, quem trouxe e mobilizou isso para o presidente Bolsonaro desde 2018 foi o seu Portela”, disse João Henrique Catan.

A nomeação se dá com data retroativa a 1 de Maio, mas foi publicada no último dia 10.

