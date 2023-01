TCE-MS encerra contrato com Dataeasy

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, assinou na manhã desta quinta-feira, 26 de janeiro, o termo de encerramento definitivo do contrato com a Dataeasy Consultoria e Informática Ltda. A empresa é pivô de uma operação que investiga corrupção de mais de R$ 100,0 milhões que culminou com o afastamento por seis meses dos conselheiros, Waldir Neves, Iran Coelho das Neves e Ronaldo Chadid

O TCE poderá usar as ferramentas em toda sua extensão para atender as suas necessidades, ficando autorizado a proceder eventuais alterações e adequações técnicas para atender as particularidades específicas. O pagamento e os serviços de apoio técnico às atividades de tratamento das informações, prestados pela empresa, estavam suspensos desde o dia 13 de dezembro.

Com o encerramento, a empresa se comprometeu a repassar o código fonte dos sistemas e as informações pertinentes, os licenciamentos e os pacotes de bibliotecas necessários para o correto funcionamento das aplicações, repassar documentação técnica do sistema e os conhecimento básico tecnológico e de processo inerentes ao sistema.

Corupção

A Polícia Federal, investiga um esquema de corrupção que teria começado com a licitação de serviços da empresa Dataeasy, que tem sede no Distrito Federal. Para a PF, a empresa recebeu mais de R$ 100 milhões do TCE-MS em licitações fraudulentas desde 2018.

A PF aponta que a empresa de serviços digitais Dataeasy foi beneficiada em licitações públicas. A partir do material apreendido, as investigações mostraram que a empresa do DF lavava o dinheiro que recebia do TCE-MS e devolvia partes aos conselheiros e alguns servidores do órgão.

Leia mais: Operação da PF afasta presidente e dois conselheiros do TCE-MS

