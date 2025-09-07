TCE-MS assegura correção em licitação de 94 milhões e garante uso eficiente do dinheiro público

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) atuou de forma preventiva para garantir mais segurança e transparência em uma licitação da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN/MS), destinada à contratação de empresa para o fornecimento de refeições às unidades prisionais do Estado.

Com valor estimado em mais de R$ 94 milhões, o certame foi suspenso temporariamente após análise da equipe técnica da Corte, que identificou pontos que precisavam de ajustes antes da continuidade do processo.

Durante a fiscalização, foram detectadas falhas no planejamento da contratação, como pesquisa de mercado insuficiente, análise de riscos pouco detalhada e exigências que poderiam restringir a participação de empresas interessadas. Também foram constatadas a ausência de documentos obrigatórios e a falta de previsão de um programa de integridade, ferramenta essencial para prevenir irregularidades em contratos de grande porte.

Com base nessas constatações, o conselheiro relator determinou a suspensão da licitação até que as correções necessárias sejam realizadas.

Mais do que interromper um processo, essa atuação tem caráter pedagógico e preventivo, buscando apoiar os gestores públicos na realização de contratações mais seguras, eficientes e vantajosas. Ao corrigir falhas antes da assinatura do contrato, o TCE-MS contribui para evitar desperdícios, fortalecer a gestão pública e garantir que cada real investido seja revertido para a sociedade.

Essa ação reforça o compromisso do Tribunal em zelar pela boa aplicação dos recursos públicos, promovendo transparência e eficiência em benefício direto da população sul-mato-grossense.

Por Redação

