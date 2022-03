Sustentando posição de centro, Fábio Trad torce por “nome forte” na “terceira via”

Entrevistado do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, o deputado federal Fábio Trad participou hoje (23) de uma entrevista ao vivo para as nossas plataformas digitais. Ele discorreu sobre a polarização política no País, que se fortaleceu nos últimos anos, e ressaltou que a questão não é uma “jabuticaba”, ao comentar que o problema não é exclusividade do Brasil e faz parte do jogo democrático. Mas o deputado prefere ocupar uma posição de centro, apontando problemas nos dois extremos.

Durante a conversa, tratou de diversos temas e não fugiu de perguntas sobre o posicionamento nacional de seu partido e a candidatura de seu irmão, Marcos Trad (PSD), ao governo do Estado.

O parlamentar comentou sobre a dinâmica da política brasileira. “Comunistas ‘esquerdopatas’ contra os fascistas bolsonaristas, eles não têm afeição pela democracia ou não sabem conviver em regime democrático, porque a democracia não é composta por gritos ou alaridos opressores. Ela só tem sintonia com o conteúdo persuasivo do argumento”, explica o congressista.

Na posição em que se encontra, Fábio disse que se sentiu confortável para fazer “críticas ácidas” aos governos petistas anteriormente, assim como hoje denuncia os erros da gestão de Jair Bolsonaro, incluindo o recente escândalo envolvendo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que o deputado caracteriza como “traficância de interesses privados no seio do Estado brasileiro”.

Confiando ainda em uma terceira via para as eleições presidenciais, Trad chegou a dizer que nunca é tarde para que o PT faça uma autocrítica, tão cobrada pela oposição, ainda que grande parte da população possa não mais crer na verdade das declarações. Já quanto ao governo do atual presidente, o representante de MS na Câmara dos Deputados foi enfático.

“Enquanto ele [governo Bolsonaro], direta ou indiretamente, atingir a democracia em suas múltiplas formas, não contará com o meu apoio. Eu reitero que desde o dia 7 de setembro, quando houve uma tentativa oficial de golpe no Brasil – porque um presidente afirmou que não cumpriria ordens de um juiz do Supremo Tribunal Federal –, a minha crença no governo Bolsonaro, que já era diminuta, se acabou”.

Governo de MS

Sobre a candidatura de Marcos Trad ao Executivo Estadual, Fábio deixou claro que a candidatura segue firme dentro e fora do partido. Para ele, o irmão deve focar em diagnosticar os problemas do Estado e superá-los com propostas tecnicamente embasadas. “Ele sabe se comunicar com a população. Agora o meu conselho é esse: enfrente [a disputa] e vença”.

Fábio Trad é pré-candidato à reeleição ao cargo de deputado federal. O parlamentar integra a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher no Congresso e comentou também sobre a sua atuação em Brasília nos últimos anos, além de propostas que pretende defender caso retorne ao cargo. Discutir um sistema semipresidencialista, que diminua a força do Centrão sobre Executivo Nacional que é vista no atual governo, seria uma das bandeiras.

Esse e outros temas podem ser acompanhados na íntegra da entrevista, que foi ao ar no Facebook do Jornal O Estado e em nosso canal no YouTube. Você também pode conferir o vídeo logo abaixo: