Suplente de Simone pode não assumir vaga

O empresário Celso Dal Lago ou o ex-vice-governador Moacir Kohl podem ser convocados para assumir a vaga deSimone Tebet (MDB) no Senado nomeada e empossada como ministra do Planejamento, vai se licenciar do mandato de senadora. O mandato de Simone termina no dia 1º de fevereiro deste ano mas ela teve que se licenciar do cargo pelo período de 30 dias.

“Mas se for, é o 1o suplente”, destacou, confirmando a posse de Celso Dal Lago como senador da República. No entanto, como o Congresso Nacional está de recesso, a convocação do suplente ainda é uma incógnita.

Simone foi empossada neste domingo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Ela vai se licenciar. Os trâmites ainda estão acontecendo. Ainda não sabemos se o suplente vai assumir”, informou a assessoria.

Simone foi candidata a presidente da República e obteve 4,9 milhões de votos, ficando 3º lugar. Dal Lago já foi condenado por corrupção na Operação Uragano, deflagrada pela Polícia Federal em 2010.