STF prorroga inquérito sobre suposta interferência na Polícia Federal

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF (Polícia Federal ) e o crime de denunciação caluniosa por parte do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

“Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento, nos termos previstos no artigo 10 do Código de Processo Penal, prorrogo por mais 90 dias, a partir do encerramento do prazo final anterior (27 de janeiro de 2022), o presente inquérito”, decidiu o ministro.

A abertura do inquérito sobre a suposta interferência na PF foi autorizada em abril de 2020, a pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República). O objetivo da prorrogação é apurar declarações do ex-juiz Sergio Moro, que ao se demitir do cargo de ministro da Justiça naquele ano, acusou o presidente de tentar interferir na corporação por meio da troca do diretor-geral da instituição.

Desde que o ex-juiz fez as acusações, Bolsonaro tem afirmado que não interferiu na PF e que são “levianas todas as afirmações em sentido contrário”.

(Fonte: Agência Brasil)