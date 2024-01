Soraya diz que Podemos estará junto do PSDB onde for possível

Presidente do Podemos de Mato Grosso do Sul, a senadora Soraya Thronicke declarou nessa segunda-feira (29), em evento com a ministra Cida Gonçalves (Ministério das Mulheres) em Campo Grande, que o partido firmará alianças com o PSDB, de Reinaldo Azambuja, em todos os municípios onde for possível. “A gente vai trabalhar em colaboração, onde der, onde for possível”, disse Soraya.

A senadora não quis falar sobre a possibilidade de fazer aliança com o PSDB na Capital, onde o pré-candidato do PSDB, será o deputado Beto Pereira (PSDB). “Não sei ainda. Eu acho até cedo para falar qualquer coisa nesse sentido”, ponderou Soraya.

Segundo a presidente do Podemos, o partido já está se organizando com provisórias executivas lançadas em 60 municípios do Estado. Ela destacou ainda, que a meta do partido “é aumentar em 50% no mínimo de vereadores no Estado. E aqui também os nossos vereadores estão bem satisfeitos, graças a Deus”, afirmou.

Dos três vereadores do Podemos na Capital, os vereadores Ronilço Guerreiro e Clodoilson Pires, já declararam que devem permanecer no partido. O único que deve mudar de sigla é o vereador Zé da Farmácia, que espera a janela partidária para se filiar ao PSDB.

